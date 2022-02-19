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Лавров заявил о демонстративном игнорировании Киевом Минских соглашений

19 февраля 2022, 19:30  •  158 • Политика
Отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта связано с нежеланием Киева выполнять Минские соглашения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил французскому коллеге Жан-Ив Ле Дриану в ходе телефонного разговора 19 февраля.
«При рассмотрении ситуации на юго-востоке Украины Лавров констатировал отсутствие прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта из-за упорного нежелания киевских властей выполнить в полном объеме требования Минских договоренностей, включая прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, закрепление в конституции особого статуса Донбасса в составе Украины», — сообщили в МИД РФ по итогам переговоров министров.
В ходе беседы было подчеркнуто, что Киев при «попустительстве Парижа и Берлина» демонстративно отказывается от выполнения обязательств по Минским соглашения.
«Главы внешнеполитических ведомств в очередной раз подтвердили безальтернативность реализации Минских соглашений в целях достижения устойчивого мира на Украине», — добавили в ведомстве.
Днем ранее президент России Владимир Путин призвал власти Украины сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Он в очередной раз подчеркнул, что залогом восстановления гражданского мира на Украине является выполнение Минских договоренностей, которые игнорируются Киевом.
Также 18 февраля Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила обеспокоенность значительным ухудшении ситуации на востоке Украины и призвала к деэскалации в регионе. Также в ОБСЕ указали, что организация зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня за сутки в ДНР, в том числе 135 взрывов.
При этом член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что ООН и ОБСЕ должны призвать украинские власти выполнять Минские соглашение. Она подчеркнула, что обстрел ведется из артиллерийского вооружения ВСУ, запрещенного Минскими соглашениями.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций ВСУ. Республики объявили всеобщую мобилизацию.
В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей республик в Россию в связи с обстрелами.
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.
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