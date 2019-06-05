Лавров заявил о бессилии Запада заставить Россию не отмечать День Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся заставить РФ не отмечать День Победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в статье, опубликованной во вторник, 4 июня, на сайте журнала «Международная жизнь».

«К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством», — заметил Лавров.

По словам главы МИДа, недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора.

9 мая во всех городах России прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

Днем по улицам столицы прошло шествие «Бессмертного полка», в котором также принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.