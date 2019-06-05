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Лавров заявил о бессилии Запада заставить Россию не отмечать День Победы
05 июня 2019, 00:39 • 32 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся заставить РФ не отмечать День Победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в статье, опубликованной во вторник, 4 июня, на сайте журнала «Международная жизнь».
«К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством», — заметил Лавров.
По словам главы МИДа, недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора.
9 мая во всех городах России прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Утром в Москве состоялся парад Победы, в котором приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.
Днем по улицам столицы прошло шествие «Бессмертного полка», в котором также принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прошел вместе с другими участниками по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика. В конце дня на Поклонной горе прогремел главный праздничный салют.
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