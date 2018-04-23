Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию еще не решен

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию еще не решен, заявил журналистам в понедельник в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров. Ответ министра размещен на сайте российского дипведомства.

"Не могу сказать, что он [вопрос] решен. Мы знаем, что сказал президент России Владимир Путин. Он обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения того, чтобы Сирийская Арабская Республика оказалась недостаточно подготовленной к агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля", - отметил Лавров.

"Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - указал министр.

Он также обратил внимание на возможное повторение провокаций со стороны западных стран в Сирии. "Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре", - подчеркнул он.

По его словам, Москву беспокоит то, "какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги". "Я слышал, что совсем недавно президент Франции Эмманюэль Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории этой страны. Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию, - заметил глава МИД РФ. - Это уже какая-то колониальная позиция".

"Будем прояснять у наших французских партнеров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим.ТАСС) и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических. Вопрос очень серьезный. Будем работать", - добавил Лавров.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что Россия в ближайшее время может начать поставку С-300 в Сирию на безвозмездной основе. По данным издания, это позволит в короткие сроки создать эшелонированную систему сирийской противовоздушной обороны (ПВО), способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. О возможности такого решения российское военное командование сообщало после ракетного удара, который США и их союзники нанесли по военным и гражданским объектам в Сирии.