Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены на состоявшуюся в воскресенье международную конференцию в Берлине по настоянию России. Об этом заявил журналистам и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита.

По его словам, Россия с самого начала участвовала в подготовке саммита. "Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки - собраться без ливийских сторон, на конференцию были приглашены ливийские лидеры", - сказал Лавров, отметив, что он имеет в виду главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

"Также по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии", - добавил и.о. министра. Он подчеркнул, что обеспечение интересов этих стран крайне важно для устойчивости любых договоренностей.

По словам Лаврова, конференция в Берлине продолжалась около пяти часов, этому предшествовало около четырех месяцев подготовки, в том числе пять подготовительных раундов и консультаций на уровне старших должностных лиц. В итоге, отметил и.о. министра, был согласован достаточно подробный итоговый документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, "включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня", продолжил Лавров. Есть также раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон - конфессиональных, этнических и политических групп - к природным богатствам. "Есть раздел и о решении гуманитарных проблем, соблюдении прав человека и раздел, который касается поддержки этих процессов по всем направлениям со стороны международного сообщества под эгидой ООН", - добавил глава МИД РФ.

Военный комитет

Создаваемый военный комитет Ливии будет заниматься разработкой мер повышения доверия между ливийскими сторонами. "Создаваемый военный комитет из пяти представителей от Сараджа и Хафтара, соответственно, будет под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым", - сказал Лавров.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы с обеспечением перемирия", - пояснил он.

"Сегодня констатировали, что оно [перемирие] в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон. Те страны, которые имеют влияние "на земле" в Ливии сегодня также обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирия, его консолидацию, его укрепление", - добавил глава МИД РФ.

Одобрение рекомендаций

Итоговый документ международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии согласован таким образом, что его рекомендации должны быть одобрены ливийскими сторонами, заявил Лавров. Он подчеркнул, что ливийцы должны высказаться до рассмотрения коммюнике Советом Безопасности ООН. "Удалось итоговый документ настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений, должно быть одобрено ливийскими сторонами", - сказал глава российского МИД.