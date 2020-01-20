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Лавров заявил, что Сарадж и Хафтар были приглашены в Берлин по настоянию России
20 января 2020, 01:09 • 18 • Политика
БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены на состоявшуюся в воскресенье международную конференцию в Берлине по настоянию России. Об этом заявил журналистам и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита.
По его словам, Россия с самого начала участвовала в подготовке саммита. "Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки - собраться без ливийских сторон, на конференцию были приглашены ливийские лидеры", - сказал Лавров, отметив, что он имеет в виду главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.
"Также по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии", - добавил и.о. министра. Он подчеркнул, что обеспечение интересов этих стран крайне важно для устойчивости любых договоренностей.
По словам Лаврова, конференция в Берлине продолжалась около пяти часов, этому предшествовало около четырех месяцев подготовки, в том числе пять подготовительных раундов и консультаций на уровне старших должностных лиц. В итоге, отметил и.о. министра, был согласован достаточно подробный итоговый документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.
В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, "включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня", продолжил Лавров. Есть также раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон - конфессиональных, этнических и политических групп - к природным богатствам. "Есть раздел и о решении гуманитарных проблем, соблюдении прав человека и раздел, который касается поддержки этих процессов по всем направлениям со стороны международного сообщества под эгидой ООН", - добавил глава МИД РФ.
Военный комитет
Создаваемый военный комитет Ливии будет заниматься разработкой мер повышения доверия между ливийскими сторонами. "Создаваемый военный комитет из пяти представителей от Сараджа и Хафтара, соответственно, будет под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым", - сказал Лавров.
"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы с обеспечением перемирия", - пояснил он.
"Сегодня констатировали, что оно [перемирие] в целом соблюдается, хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон. Те страны, которые имеют влияние "на земле" в Ливии сегодня также обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирия, его консолидацию, его укрепление", - добавил глава МИД РФ.
Одобрение рекомендаций
Итоговый документ международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии согласован таким образом, что его рекомендации должны быть одобрены ливийскими сторонами, заявил Лавров. Он подчеркнул, что ливийцы должны высказаться до рассмотрения коммюнике Советом Безопасности ООН. "Удалось итоговый документ настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, конкретных предложений, должно быть одобрено ливийскими сторонами", - сказал глава российского МИД.
"Момент, на котором мы настаивали: необходимость воспроизвести в документах конференции четко и недвусмысленно ключевые положения имеющихся резолюций СБ ООН по Ливии", - указал Лавров. По его словам, прежде всего речь идет о "констатации отсутствия военного решения" и о "необходимости обеспечить ливийское урегулирование силами самих ливийцев", то есть без вмешательства извне.
Лавров также подчеркнул роль Совета Безопасности ООН, которому будет направлен итоговый документ, чтобы его изучили и выразили к нему свое отношение. "Президент [России Владимир] Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций в СБ ООН мы, конечно же, будем учитывать мнение ливийцев, - сообщил он. - И прежде, чем СБ ООН может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено".
Сохранение разногласий
Россия положительно оценивает итоги конференции по Ливии, но различия в подходах между сторонами конфликта сохраняются. "В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что завязать устойчивый, серьезный диалог между ними пока не получается, слишком велики различия в подходах", - сказал он.
"Тем не менее те рекомендации, те предложения, которые содержатся в итоговом документе берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сеть за стол переговоров и начать договариваться", - отметил он.
Международная конференция по Ливии на высшем уровне прошла в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Также в переговорах участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.
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