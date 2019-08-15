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Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать Донбассу социальную и гуманитарную поддержку

15 августа 2019, 13:54  •  113 • Политика

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) социальную и гуманитарную помощь. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы будем поддерживать и дальше дончан и луганчан гуманитарной помощью и содействием в решении социальных проблем, паспортизации тех, кто не может иначе обеспечивать свои права", - заявил министр. По его словам, Россия также будет "жестко отстаивать на международной арене необходимость строгого выполнения минских договоренностей". Лавров подчеркнул, что российская сторона будет делать все зависящее от нее для поддержки жителей ДНР и ЛНР в соответствии с условиями этих соглашений.

"Когда говорят, что любой шаг России в отношениях с этими республиками является нарушением минских договоренностей, - это ложь. В минских договоренностях не запрещено поддерживать социальное, экономическое положение этих территорий", - пояснил он. В частности, глава МИД отметил, что, когда РФ предоставила жителям Донбасса возможность в упрощенном порядке получать российские паспорта, в ее адрес зазвучали неправомерные обвинения в подрыве минских соглашений.

Лавров также заявил о готовности РФ к сотрудничеству в нормандском формате. "Будем готовы встречаться и в нормандском формате, но для того, чтобы это делать, необходимо сначала выполнить то, о чем нормандские лидеры договаривались уже почти три года назад - в октябре 2016 года", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию на Украине и продолжение работы в нормандском формате.

Нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел "четверки".

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