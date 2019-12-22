Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы осчастливить США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В Москве видят желание Вашингтона "отодвинуть" РФ от КНР, но не станут ухудшать отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отрывок которой был показан в воскресенье.

По его словам, тема отношений Москвы и Пекина затрагивались в беседе с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне. "Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, - подчеркнул Лавров. - Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания".

Российский министр также рассказал, что в ходе его последней встречи с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарем Генри Киссинджером американский эксперт отметил, что идеальной для США будет ситуация, когда "их отношения с Россией и Китаем будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем". "Это, наверное, не очень реалистично", - подчеркнул глава МИД.