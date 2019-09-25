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Лавров заявил, что Россия не проводила с момента присоединения к ДВЗЯИ ядерных испытаний

25 сентября 2019, 21:09  •  45 • Политика

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия после присоединения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не проводила подобных испытаний и будет придерживаться этому мораторию и дальше. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, которая проходит на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, за это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва. Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что, ратифицировав Договор в 2000 году, "Россия неукоснительно следует своим обязательствам". "Для нас это единственный поддающийся эффективной проверке международный договор по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может", - продолжил министр, напомнив, что Россия на всех уровнях не раз подтверждала приверженность этой позиции.

Отказ США от ратификации ДВЗЯИ лишает договор перспектив стать действующим международным документом, считает Лавров.

"Это решение [отказаться от ратификации ДВЗЯИ], как утверждают американские коллеги и некоторые их единомышленники, ничего в практическом плане не меняет. В действительности [оно] имеет серьезные деструктивные последствия для договора и международной безопасности. Ввиду заложенных в договоре условий для его вступления в силу, отказ США от ратификации лишает ДВЗЯИ перспектив стать действующим международным договором", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, Соединенные Штаты пытаются опорочить другие государства, обвиняя их в несоблюдении ДВЗЯИ, вместо того, чтобы пересмотреть собственное решение по этому документу.

"Вместо того, чтобы пересмотреть свое негативное решение в отношении договора, Вашингтон пытается бросить тень на другие государства, обвиняя их в несоблюдении ДВЗЯИ. Делается это голословно, это уже стало нормой. Никаких конкретных доводов подкрепления своих утверждений американцы не предъявляют, - сказал глава МИД РФ. - У страны, которая сама не намерена ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формального, ни морального права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств".

Лавров добавил, что Россия всерьез обеспокоена "общей деструктивной линией Соединенных Штатов в отношении устоявшихся и доказавших свою эффективность механизмов и договоренностей в области контроля над вооружениями и нераспространения". "Продолжение этой линии чревато хаосом и анархией, отсутствием предсказуемости в ядерной области", - подчеркнул глава МИД РФ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Сейчас договор ратифицирован 166 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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