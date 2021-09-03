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Лавров заявил, что Россия не планирует выступать посредником на переговорах в Афганистане
03 сентября 2021, 03:35 • 41 • Политика
Министр иностранных дел отметил, что эту роль уже взяли на себя афганские таджики.
Глава МИДа Сергей Лавров в ходе визита в Екатеринбург прокомментировал возможность участия России в переговорах между сторонами конфликта в Афганистане, где после заявления США о выводе войск власть захватили представители движения "Талибан"*.
По словам Лаврова, наша страна давно призывает все этнические и политические группы, существующие в Афганистане, договориться о появлении переходного правительства, но вмешиваться непосредственно в этот процесс Россия не намерена.
- заявил Лавров, уточнив, что в том, чтобы противоборствующие стороны договорились, заинтересованы все.
Но сейчас, отметил министр, особая роль в наведении мостов, отведена Таджикистану, поскольку в Панджшерском ущелье, где в настоящее время находится главный очаг противоборства, как раз афганские таджики и ведут переговоры с центральным представительством талибов*.
"Надеюсь, что они закончатся "переговорным" решением, а не будут прерваны, и не будут реализованы угрозы о возобновлении боевых действий", - подчеркнул Лавров.
Отметим, что Панджшер пока остаётся единственной территорией в Афганистане, которую представители "Талибана"* не смогли взять под свой контроль. Их противники объявили о намерении активно сопротивляться, известно о многочисленных жертвах со стороны талибов*, а предыдущие переговоры о сдаче завершились провалом.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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