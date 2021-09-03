Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Главная / Политика

Лавров заявил, что Россия не планирует выступать посредником на переговорах в Афганистане

03 сентября 2021, 03:35  •  41 • Политика
Министр иностранных дел отметил, что эту роль уже взяли на себя афганские таджики.
Глава МИДа Сергей Лавров в ходе визита в Екатеринбург прокомментировал возможность участия России в переговорах между сторонами конфликта в Афганистане, где после заявления США о выводе войск власть захватили представители движения "Талибан"*.
По словам Лаврова, наша страна давно призывает все этнические и политические группы, существующие в Афганистане, договориться о появлении переходного правительства, но вмешиваться непосредственно в этот процесс Россия не намерена.
Выступать посредниками на этих переговорах сейчас не планируем,
- заявил Лавров, уточнив, что в том, чтобы противоборствующие стороны договорились, заинтересованы все.
Но сейчас, отметил министр, особая роль в наведении мостов, отведена Таджикистану, поскольку в Панджшерском ущелье, где в настоящее время находится главный очаг противоборства, как раз афганские таджики и ведут переговоры с центральным представительством талибов*.
"Надеюсь, что они закончатся "переговорным" решением, а не будут прерваны, и не будут реализованы угрозы о возобновлении боевых действий", - подчеркнул Лавров.
Отметим, что Панджшер пока остаётся единственной территорией в Афганистане, которую представители "Талибана"* не смогли взять под свой контроль. Их противники объявили о намерении активно сопротивляться, известно о многочисленных жертвах со стороны талибов*, а предыдущие переговоры о сдаче завершились провалом.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 22:05
The National Interest: Украина – худший союзник США, которого только можно представить
02 сентября 2021, 22:05
Какое будущее ждёт ядерный щит России: Рогозин рассказал, что защитит страну
02 сентября 2021, 23:55
Случайность или продуманный шаг? В оговорке Путина о Семилетней войне увидели двойное дно
02 сентября 2021, 23:55
Визит Зеленского в США загнал Украину в кабалу - депутат Рады
02 сентября 2021, 23:55
Захарова признала "лучшим" американский подарок Зеленскому
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.