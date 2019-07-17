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Лавров заявил, что Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса

17 июля 2019, 01:24  •  49 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей в рамках упрощенного порядка получения гражданства, а предпринимает усилия по защите людей от дискриминационных действий властей Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно. Более того, в нашем шаге нет ничего нового. Целый ряд государств Европы - например, Польша, Венгрия, Румыния на протяжении многих лет осуществляет эту практику", - указал он.

Как отметил Лавров, в результате объявленной Киевом блокады люди, проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказались в невыносимых жизненных условиях. "Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Лишили электоральных прав - на территориях не были организованы ни избирательные комиссии, ни избирательные участки. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства", - обратил внимание министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в такой ситуации Россия должна была поддержать жителей Донбасса, исходя из гуманитарных соображений: "Получение российского гражданства позволит им [жителям Донбасса] решать насущные проблемы: свободно перемещаться, иметь доступ к медицинскому обеспечению, образованию, банковским и транспортным услугам".

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.

Внешняя поддержка украинского урегулирования

Говоря о ситуации в Донбассе, Лавров также отметил, что внешняя поддержка урегулирования может осуществляться в разных форматах. "Наша позиция по этому вопросу хорошо известна, - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. - В соответствии с минским комплексом мер, одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в конституции Украины. Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер".

Глава МИД РФ указал, что украинское руководство должно повернуться к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право жителей Донецка и Луганска говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники и чтить своих национальных героев. "Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно, - продолжил министр иностранных дел. - И, разумеется, абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности".

Лавров добавил, что для этого необходимо наладить конструктивную работу Контактной группы, где представлены Киев, Донецк и Луганск при содействии России и ОБСЕ. "Тогда и задействование "нормандского" формата в поддержку контактной группы будет эффективным, - сказал министр. - Возможны и другие конфигурации внешней поддержки процессов урегулирования на Донбассе, если они будут приемлемы для всех сторон и, разумеется, не будут размывать базовые минские соглашения. Эта позиция была четко подтверждена президентом Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 10 июля".

8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

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