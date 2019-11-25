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Лавров заявил, что Россия настроена на всестороннее развитие отношений с Непалом

25 ноября 2019, 12:39  •  29 • Политика

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия готова развивать взаимодействие с Непалом по широкому спектру направлений. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

Министр отметил, что контакты между министерствами двух стран развиваются "весьма и весьма интенсивно, хотя последние полноформатные переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств прошли достаточно давно - в 2005 году".

"Мы рады, что активизируются контакты по линии и других ведомств, в том числе из экономического блока. И сегодня рассчитываем подробно обсудить все аспекты наших двусторонних отношений, равно как и взаимодействие на региональной, международной арене", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Непал является давним партнером РФ в Южной Азии, отношения с которым традиционно выстраивались на основе взаимоуважения. "Мы традиционно поддерживаем друг друга в тех ситуациях, которые требуют такой поддержки. Это проявляется и в случаях, когда вашу страну постигают стихийные бедствия - мы всегда стараемся прийти на помощь. Это проявляется и в ООН, где мы оказываем поддержку инициативам друг друга", - добавил глава МИД РФ.

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