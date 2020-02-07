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Лавров заявил, что РФ готова поддерживать диалог по национальному примирению в Венесуэле

07 февраля 2020, 21:09  •  12 • Политика

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Россия готова приложить все необходимые усилия для поддержки работы венесуэльского Национального совета для диалога во имя мира, который остается единственным форматом контактов представителей власти и оппозиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями "круглого стола национального примирения" Венесуэлы.

"Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убежден, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет", - сказал он.

По мнению министра, парламентские выборы в Венесуэле в 2020 году - единственная возможность для радикальной оппозиции остаться в политике.

"Мы уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. И, конечно, как вы и договорились, мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава Национального избирательного совета и в Национальную ассамблею в 2020 году. Я уверен, что эти выборы это единственная возможность для радикалов не лишить себя будущего в политической жизни Венесуэлы", - сказал дипломат.

Лавров считает, что граждане Венесуэлы устали от конфронтации, призывов к уличным протестам и иностранной интервенции. "Благодаря работе вашего круглого стола уже удалось согласовать целый ряд практических решений. Вы смогли договориться о выработке путей возврата в конституционное русло, преодоления раскола. Все это - у нас нет сомнений - вызывает большие симпатии среди венесуэльцев, которые устали от конфронтации и призывов к уличным протестам и иностранной интервенции", - подчеркнул Лавров.

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