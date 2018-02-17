Лавров заявил, что РФ больше всех заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса

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МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса, правовые рамки для этого готовы. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Украина, страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом, изведена до "состояния неспособности самостоятельно управляться". "Россия как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса, - подчеркнул министр. - Правовые рамки готовы - это минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН".

Глава МИД РФ также указал на необходимость неукоснительного выполнения минских договоренностей. "Однако пока соответствующие усилия саботируются Киевом, где на официальном уровне заговорили о военном сценарии, - отметил он. - Уверен, в ЕС понимают всю опасность такого разворота".

Кроме того, Лавров выразил разочарование в связи с тем, что Евросоюз, выступив впоследствии гарантом соглашения между правительством Украины и оппозицией 21 февраля 2014 года, "оказался бессилен настоять на его выполнении, фактически поддержав антиконституционный госпереворот".