Лавров заявил, что на переговорах по Ливии в Москве достигнут прогресс

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс.

"Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут", - сказал он по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны РФ и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии. "С утра сегодня проходят интенсивные консультации с участием ливийских сторон при поддержке министров иностранных дел и обороны Турецкой республики и Российской Федерации, - констатировал министр. - Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня".

По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтарав зял время до утра вторника.

"Проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров, - сказал Лавров. - Председатель ПНС Ливии господин Саррадж и председатель государственного совета господин аль-Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ЛНА, и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - сказал Лавров.