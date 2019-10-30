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Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

30 октября 2019, 03:24  •  7 • Политика

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу.

"Мы выражаем надежду, что участники конституционного комитета будут руководствоваться стремлением к компромиссу, будут конструктивно взаимодействовать и не будут подвергаться внешнему вмешательству. Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков, должна быть нацелена на достижение общего самого широкого согласия", - сказал Лавров.

Незаконное нахождение США в Сирии

США и участники возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, их действия там противоречат международному праву, заявил Лавров. "Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву, - отметил он. - США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР".

По словам главы российского дипведомства, защита нефтяных месторождений Сирии от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) стала для американцев лишь предлогом для того, чтобы остаться в этой стране.

"То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они все-таки там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ [прежнее сокращенное название группировки "Исламское государство"], это, по-моему, предлог, тем более что еще в марте этого года руководство Соединенных Штатов публично заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен до конца, - отметил он. - Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальные действия".

"В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит, - продолжил Лавров. - Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной".

Министр подчеркнул, что российская сторона разделяет такой подход. "Мы исходим из этого, - добавил он. - Наши американские коллеги прекрасно знают об этой нашей позиции. Мы будем ее отстаивать".

Военное присутствие России, Ирана и Турции в Сирии осуществляется с одобрения властей страны, в отличие от незаконной деятельности США на сирийской территории, заявил Лавров.

"Сочинские договоренности - как по Идлибу год назад, так и договоренности 22 октября на границе Сирии с Турецкой республикой - были одобрены правительством в Дамаске, лично [сирийским] президентом [Башаром] Асадом, так, собственно, и курдами, - сказал Лавров. - Поэтому мы исходим из того, что деятельность, о которой мы сейчас ведем речь, она направлена на достижение мира, на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимают США на границе".

По словам российского министра, незаконное нахождение сил США в арабской республике сильно отличается от присутствия в Сирии военных из России, Ирана и Турции.

"Тем более, с учетом заявлений, что это присутствие необходимо для того, чтобы "защищать" нефтяные поля Сирии, - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства. - Получается, "защищают" от самой Сирийской Арабской Республики".

Сепаратизм

Россия, Турция и Иран в совместном трехстороннем заявлении подтверждают полную приверженность территориальной целостности Сирии и неприятие любых сепаратистских устремлений на сирийской территории, заявил Лавров.

"В [cовместном трехстороннем] заявлении подтверждается наша полная приверженность суверенитету, территориальной целостности Сирии. Подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране. Подтверждается наше неприятие любых сепаратистских устремлений на сирийской территории", - сказал он.

Глава российского МИД также выразил искреннюю благодарность иранскому и турецкому коллегам за продолжающееся сотрудничество в астанинском формате. "Мы договорились продолжать энергичные усилия во взаимодействии со всеми сирийскими сторонами в интересах установления прочной, долгосрочной стабилизации на земле, ликвидации остающихся очагов терроризма, выправлении гуманитарной обстановки, и, конечно же, достижении прогресса в политическом процессе", - сказал Лавров.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. Первое заседание комитета состоится 30 октября.

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