Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу.

"Мы выражаем надежду, что участники конституционного комитета будут руководствоваться стремлением к компромиссу, будут конструктивно взаимодействовать и не будут подвергаться внешнему вмешательству. Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков, должна быть нацелена на достижение общего самого широкого согласия", - сказал Лавров.

Незаконное нахождение США в Сирии

США и участники возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, их действия там противоречат международному праву, заявил Лавров. "Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву, - отметил он. - США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР".

По словам главы российского дипведомства, защита нефтяных месторождений Сирии от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) стала для американцев лишь предлогом для того, чтобы остаться в этой стране.

"То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они все-таки там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ [прежнее сокращенное название группировки "Исламское государство"], это, по-моему, предлог, тем более что еще в марте этого года руководство Соединенных Штатов публично заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен до конца, - отметил он. - Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальные действия".

"В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит, - продолжил Лавров. - Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной".

Министр подчеркнул, что российская сторона разделяет такой подход. "Мы исходим из этого, - добавил он. - Наши американские коллеги прекрасно знают об этой нашей позиции. Мы будем ее отстаивать".