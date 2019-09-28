Лавров завершил программу на ГА ООН: "невизы" США, беседа с Зеленским и Грузия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Борт с российской делегацией, принявшей участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, приземлился в субботу в столичном правительственном аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на давление принимающей стороны, которое включало в себя, в том числе, невыдачу виз ряду высокопоставленных представителей РФ, добиться эффекта "изоляции Москвы" на Генассамблее Соединенным Штатам не удалось. Подтверждение этому - более 30-ти двусторонних и многосторонних встреч, которые Лавров провел в ходе своего пребывания в Нью-Йорке. Постоянный поток коллег из "соседних и далеких" стран у комнаты российской делегации, запланированные переговоры и неожиданные встречи, выступления на различных заседаниях Совета Безопасности... График российского министра был расписан по минутам, и под конец третьего дня он сам назвал его "немного суетным".

А уже после выступления на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН глава российской делегации какое-то время не мог уйти на итоговое общение с прессой, где его ожидали представители российских и иностранных СМИ. Дело в том, что члены ряда иностранных делегаций сразу после речи главы МИД выстроились в длинную очередь, чтобы обменяться с ним парой слов.

Время сюрпризов

ГА ООН уже давно стала местом встреч российского министра со своими визави и не только. И часто такие контакты становятся полной неожиданностью даже для представителей СМИ, детально осведомленных о его программе.

И сюрпризы в этом году не заставили себя долго ждать. Спустя несколько часов после прибытия российской делегации, когда в Нью-Йорке наступил поздний вечер, дипломатический источник сообщил ТАСС о краткой беседе Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским на приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии ГА ООН. На следующий день Лавров рассказал журналистам, что в ходе первого контакта РФ с новым украинским правительством стороны выразили заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

Первая с 2008 года встреча глав внешнеполитических ведомств России и Грузии также не была анонсирована заранее. О том, что такие переговоры состоялись на полях ГА ООН, стало известно только после опубликованного на сайте МИД РФ короткого сообщения по их итогам. Примечательно, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани после этой встречи дал развернутый комментарий, который, как признался Лавров, вызывает у него лишь улыбку и недоумение. "Он интересовался, когда можно будет авиасообщение возобновить, - подтвердил глава российского МИД. - Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, которых сейчас там пытается опять, по-моему, прежний президент поднимать на борьбу уже с режимом в Тбилиси, тогда я бы лично сообщение воздушное бы возобновил".

К неожиданностям также можно отнести и отсутствие каких-либо интриг вокруг встречи Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео, которая прошла в пятницу. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США прорабатываются буквально на каждом международном форуме, но они не раз отменялись из-за несовпадения графиков. В этот раз никакой интриги не было - встреча министров на ГА ООН началась минута в минуту и продлилась чуть меньше часа, как и должно было быть по графику.

Время традиций

Однако, некоторые встречи в Нью-Йорке уже стали доброй традицией. Например, главы внешнеполитических ведомств РФ и Сирии практически каждый год проводят переговоры на полях этого мероприятия, и 74-я сессия ГА ООН не стала исключением.

В этом году встреча Лаврова и его сирийского визави Валида Муаллема приобрела особое значение в свете создания Конституционного комитета Сирии, о чем было объявлено в ООН в этот понедельник. Открывая встречу, министры приветствовали этот шаг, назвав его важным этапом в процессе политического урегулирования в этой стране, а глава МИД республики заявил, что первое заседание комитета может состояться 30 октября. "Наши журналисты и так узнали больше, чем надо", - отметил Лавров на открытой для СМИ части встречи, после чего журналистов попросили удалиться.

Стоит отметить, что российская сторона сразу после окончания встречи с Муаллемом пояснила, что 30 октября - это лишь один из вариантов, которые рассматривает сирийское правительство для проведения первого заседания комитета в Женеве, так как даты еще согласовываются.

Сирийская тематика обсуждалась и на других встречах Лаврова, в том числе с госсекретарем Помпео. Как заявил журналистам глава российского МИД по итогам российско-американских переговоров, Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают "общее понимание того, как содействовать сирийцам в урегулировании конфликта в их стране".

Те, кто нарушает правила...

Разногласия в мировом сообществе растут с каждым годом из-за нежелания ряда стран следовать правилам и учитывать чужие интересы. Эта идея стала основой для выступления российского министра на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Так Запад, по словам Лаврова, не может смириться с тем, как тает доминирование в мировых делах, и объявляет себя "неоспоримым источником легитимности". В этой связи Лавров обратил внимание на ставшее для некоторых стран "правилом" стремление выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие на земле. Российский министр также выступил против попыток Вашингтона вернуться на латиноамериканском направлении к политике времен "доктрины Монро", а затронув острую ситуацию в зоне Персидского залива, призвал решать противоречия в этом регионе без "голословных обвинений", в первую очередь в адрес Тегерана.

С трибуны ГА ООН Лавров также призвал страны Европы вернуться к курсу на создание единой и неделимой архитектуры безопасности в регионе, добавив, что никто не должен обеспечивать собственную безопасность за счет других. Российский министр также указал на недопустимость ядерной войны, признав, что его настораживает отсутствие ответа Вашингтона на предложение Москвы принять на высшем уровне заявление по этому вопросу.

... И те, кто их соблюдает

Опубликованная стенограмма июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стала одной из самых обсуждаемых тем в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи. Поэтому неудивительно, что один из вопросов, адресованных российскому министру на итоговой пресс-конференции, был посвящен именно этому скандалу. В ответ Лавров с иронией отметил, что в детстве его научили не читать чужие письма. Он также обратил внимание на то, что вынесение в публичное пространство разговоров лидеров двух стран нарушает дипломатические нормы. "Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, согласованность в этих вопросах", - пояснил министр.

Глава МИД РФ также назвал ложью сообщения о том, что он якобы общался с представителем венесуэльской оппозиции на полях ГА ООН. По его словам, лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо - совершенно несамостоятельная фигура, которому подсказывают шаги для нагнетания атмосферы.

Кроме того, на пресс-конференциях Лаврову часто задают вопросы не только на политические, но и на личные темы. У него, заядлого курильщика, в частности поинтересовались, платил ли он штрафы за курение в штаб-квартире. "Я такие штрафы никогда не платил. Это все сказки, какие-то легенды рождаются уже, - ответил российский министр. - Мы неукоснительно руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генеральная Ассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН".

Кто же виновен?

Еще в первый день своего пребывания в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры примет российская сторона в связи с невыдачей виз членам делегации, Лавров попросил не лишать его "возможности сделать сюрприз".

После этих слов фантазия СМИ разыгралась, предлагались разные варианты - от запрета знаменитого розыгрыша грин-карт до переноса штаб-квартиры ООН. Однако, все оказалось прагматичнее.

Как заявил глава МИД РФ, в Москве учтут эту ситуацию с невыдачей виз во время будущих мероприятий в США. Ведь как стало известно, на встрече с Лавровым Помпео подтвердил, что ни он, ни Трамп отношения к невыдаче виз не имеют. "Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства Госдепартамента", - заявил Лавров.