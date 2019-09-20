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Лавров: Запад защищает либерализм, а сам вводит санкции и устраивает бомбардировки

20 сентября 2019, 01:24  •  71 • Политика

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запад выступает защитником либеральных ценностей и в то же время занимается политикой санкций, военных угроз и бомбардировкой суверенных государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего", приуроченной к открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте МИД РФ.

"К слову, "либерализм", защитником которого себя позиционирует Запад, ставит в центр личность, ее права и свободы. Возникает вопрос: как с этим соотносится политика санкций, экономического удушения и неприкрытых военных угроз в отношении целого ряда независимых стран - Кубы, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Сирии?" - сказал Лавров и добавил, что санкции напрямую бьют по благосостоянию и социально-экономическим правам простых людей.

"Как стыкуются с императивом защиты прав человека бомбардировки суверенных стран, сознательный курс на развал их государственности, приведший к гибели сотен тысяч людей, обрекший миллионы иракцев, ливийцев, сирийцев и представителей других народов на неисчислимые страдания?" - продолжил глава российского дипведомства. Он подчеркнул, что "авантюры "арабской весны" уничтожили уникальную этноконфессиональную мозаику на Ближнем Востоке и Севере Африки".

Министр отметил, что позиционирующие себя как эталон демократии государства "пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам". "А как только речь заходит о необходимости демократии в межгосударственных связях - тут же уходят от честного разговора или пытаются трактовать международно-правовые нормы по своему усмотрению", - указал Лавров на парадоксальность ситуации.

Санкции за демократическое волеизъявление

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на визовые и другие санкции против жителей российского Крыма.

"Их наказывают за демократическое волеизъявление в пользу воссоединения с исторической родиной: разве это не противоречит базовому праву народов на свободное самоопределение, не говоря уже про закрепленное в международных конвенциях право граждан на свободное передвижение", - сказал министр иностранных дел РФ.

Кроме того, Лавров напомнил о ситуации с нарушением прав русскоязычного населения в ряде стран Евросоюза и их соседей, где принимаются законы, грубо нарушающие закрепленные в многосторонних конвенциях языковые и образовательные права национальных меньшинств.

Глава российского МИД отметил, что либерализм в неискаженном понимании традиционно являлся важной составляющей мировой, в том числе русской, политической мысли, но множественность моделей развития не позволяет говорить о том, что западная "корзина" либеральных ценностей безальтернативна. "И уж, конечно, эти ценности нельзя нести "на штыках" - без учета истории государств, их культурного и политического "кода", - подчеркнул глава МИД РФ. - К чему это приводит, свидетельствует статистика горя и разрушений в результате "либеральных" бомбометаний".

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