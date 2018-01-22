Лавров: Запад должен помнить, что у России есть "красные линии" в политике

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия имеет свои "красные линии" в политике, и Запад должен их уважать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", размещенном в воскресенье вечером на сайте издания.

"Если исходить из того, что у нас не может быть никаких интересов в регионе, в Евроатлантике, тогда да, граница Российской Федерации - "красная черта", - сказал Лавров. - Дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные, исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями".

Россия, подчеркнул он, имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине.

По словам министра, точно такой же красной линией были и события августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию и российских миротворцев.

"У России есть интересы и об этом люди должны помнить. У России есть "красные линии", - заявил Лавров. - Я считаю, что серьезные политики в Европе понимают, что эти "красные линии" необходимо уважать, также как их уважали во время холодной войны".