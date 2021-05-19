Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"

Глава МИД России Сергей Лавров буквально замер и "окаменел" лицом от неприкрытого хамского поступка корреспондента. "Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - недоумённо поинтересовался министр у журналиста.

Во время пресс-конференции с коллегой из Таджикистана министр иностранных дел России внезапно резко замолчал, замер, и из благодушного его лицо стало, что называется, "каменным".

Причиной столь резкой перемены стало хамское поведение корреспондента "Би-би-си" и "Радио Свобода"*, который прервал Лаврова, чтобы поставить перед ним свои микрофоны.

Взгляд министра в этот момент был непередаваемым, но корреспондента он не остановил, и тот продолжил устанавливать микрофон.

"Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - поинтересовался у него Лавров, разрядив накалившуюся обстановку понимающей улыбкой.

*"Радио Свобода" - включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.