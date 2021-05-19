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Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
19 мая 2021, 10:05 • 75 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров буквально замер и "окаменел" лицом от неприкрытого хамского поступка корреспондента. "Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - недоумённо поинтересовался министр у журналиста.
Во время пресс-конференции с коллегой из Таджикистана министр иностранных дел России внезапно резко замолчал, замер, и из благодушного его лицо стало, что называется, "каменным".
Причиной столь резкой перемены стало хамское поведение корреспондента "Би-би-си" и "Радио Свобода"*, который прервал Лаврова, чтобы поставить перед ним свои микрофоны.
Взгляд министра в этот момент был непередаваемым, но корреспондента он не остановил, и тот продолжил устанавливать микрофон.
"Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - поинтересовался у него Лавров, разрядив накалившуюся обстановку понимающей улыбкой.
*"Радио Свобода" - включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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