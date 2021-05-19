Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"

19 мая 2021, 10:05  •  75 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров буквально замер и "окаменел" лицом от неприкрытого хамского поступка корреспондента. "Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - недоумённо поинтересовался министр у журналиста.
Во время пресс-конференции с коллегой из Таджикистана министр иностранных дел России внезапно резко замолчал, замер, и из благодушного его лицо стало, что называется, "каменным".
Причиной столь резкой перемены стало хамское поведение корреспондента "Би-би-си" и "Радио Свобода"*, который прервал Лаврова, чтобы поставить перед ним свои микрофоны.
Взгляд министра в этот момент был непередаваемым, но корреспондента он не остановил, и тот продолжил устанавливать микрофон.
"Это "Би-би-си" такие манеры практикует?" - поинтересовался у него Лавров, разрядив накалившуюся обстановку понимающей улыбкой.
*"Радио Свобода" - включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
19 мая 2021, 06:25
США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым
19 мая 2021, 08:15
Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул
19 мая 2021, 08:15
"Конечно, действуют": Нарышкин заявил о неожиданном эффекте от санкций
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.