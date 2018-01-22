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Лавров: Законом о реинтеграции Донбасса Украина перечеркнула "Минск-2"
22 января 2018, 00:24 • 69 • Политика
Глава МИД России заявил, что на Западе все прекрасно понимают, что закон о Донбассе, принятый Радой, ставит крест на минских договоренностях. Тем не менее ни США, ни европейские столицы не имеют возможности критиковать Киев публично.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию украинских властей недоговороспособной. Причиной для столь резкой критики послужило принятие Радой скандального закона о реинтеграции Донбасса.
Данная законодательная новелла, объявляющая регион "оккупированной" территорией, а Россию - "страной-агрессором", перечеркивает весь пакет соглашений, получивший название "Минска-2". При этом, продолжает глава МИД, и в Европе, и в США, и в России всем прекрасно понятно, "в какую игру играют нынешние киевские власти". Всем очевидно, что Украина взяла курс на "заматывание" своих обязательств по минским договоренностям.
Хоть намерения украинских властей и очевидны всем на Западе, там Киев критиковать не могут и не будут. Официально взяв Киев под свое "покровительство", США и государства ЕС уже не могут позволить себе не соглашаться с ним публично.
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