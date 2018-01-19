Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности

• 160 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске", - сказал он.

Министр добавил, что у России нет никаких сомнений и даже есть "достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям".

"Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят и из Берлина, и из Парижа, и из Вашингтона, и из других столиц. Но взяв под свое крыло вот эту власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально, и понятно, что это сопряжено со сложно понятым чувством собственного престижа, репутации - но такова жизнь", - подчеркнул глава МИД.

Лавров заверил, что Москва будет продолжать добиваться полного выполнения минских договоренностей. "Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось. И попытки сбить прицелы, куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент [Украины Петр] Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", - резюмировал министр.