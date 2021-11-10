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Лавров заговорил о яйце и подарил миру новый мем
10 ноября 2021, 14:40 • 351 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал реакцию соседей Белоруссии на миграционный кризис и возможное посредничество в вопросе России, подарив миру новый мем.
Как заявил Сергей Лавров, "ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было" не обращался к России "с вопросом возможного посредничества или какого-то иного участия".
"Они просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями", - отметил глава МИД.
По его словам, сейчас стороны попросту проявляют собственное величие и безнаказанность в любом вопросе.
"Вещь очевидная, элементарная, простая, как яйцо, извините за выражение, бело-жёлтое", - заключил Сергей Лавров, подарив миру новый мем.
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