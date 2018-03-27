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Лавров выступает на международной конференции по Афганистану. Видеотрансляция завершена

27 марта 2018, 09:54  •  95 • Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая проходит в Ташкенте. 

На повестке конференции - обсуждение аспектов мирного урегулирования в Афганистане, сотрудничество в области региональной безопасности, а также участие республики в интеграционных процессах в Центральной Азии и за ее пределами.

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