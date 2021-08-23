Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал провокационные заявления, которые звучат в адрес "Северного потока - 2" и выставил условие Украине по транзиту газа из России после 2024 года, отмечая, что не нужно пытаться диктовать собственные условия.

В интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", полный текст которого публикует МИД России на своём официальном сайте, руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил всем критикам "Северного потока - 2", считающим, что Европа якобы станет ещё более зависимой от нашей страны после ввода газопровода.

Министр ещё раз подчеркнул, что Москва рассматривает этот проект "как исключительно коммерческий" и "взаимовыгодный", а утверждения о якобы увеличении зависимости Европы от России Лавров назвал необоснованными.

Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости,

- предложил трактовку глава МИД России, подчеркнув, что и наша страна также "заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали её товары, в данном случае энергоресурсы".

Лавров уточнил, что Россия не отказывается от соблюдения уже имеющихся договорённостей по поставкам русского газа в Европу. Однако поставил встречное условие странам-транзитёрам, указав на то, что в будущем им "придётся конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия".

Намёк на Украину, которая пытается как раз диктовать свои условия, используя для этого методы шантажа, угроз и призывов, более чем очевиден. Вопрос продления транзитного договора между Москвой и Киевом после 2024 года остаётся открытым. А буквально накануне глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину после введения "Северного потока - 2" якобы создаёт риск для "полномасштабной войны" и вторжения России. И выставил требования к европейским энергетическим компаниям. Канцлер Германии Ангела Меркель давит со своей стороны угрозами новых санкций.

Лавров же подчёркивает, что "в стратегическом плане "Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед" и "именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твёрдо выступают за завершение строительства газопровода".