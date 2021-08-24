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Лавров высказался против баз США в Центральной Азии

24 августа 2021, 18:05  •  83 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва не позволит сделать из соседних стран уязвимую мишень
Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 24 августа.
Как пояснил глава российской дипломатии, размещение войск США вдоль внешних границ Афганистана представляет угрозу для стран, на территории которых хотели бы окопаться американцы. Ведь США нужна площадка, откуда можно нанести удар, если руководство Афганистана начнет себя "плохо вести". А это поставит государства Центральной Азии в уязвимое положение, приводит РИА "Новости" слова министра.
При этом Москва готова предпринимать усилия по стабилизации ситуации в Афганистане после ухода оттуда американских сил. Обсудить конкретные совместные шаги нужно на заседании постоянных членов Совбеза ООН, отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Российский министр с сожалением воспринял слова верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который на днях призвал коллег не позволить России и Китаю укрепить позиции в Афганистане после ухода оттуда США. "Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС", – сказал Лавров.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сделал вывод, что провал в Афганистане ничему не научил западных лидеров: даже на фоне очевидных проблем они предпочитают конфликтовать и "сдерживать" других, вместо сотрудничества. 

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