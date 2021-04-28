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Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

28 апреля 2021, 10:40  •  92 • Политика
Сергей Лавров. Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема
Глава МИД РФ Сергей Лавров откровенно ответил на вопрос журналистов, возможна ли война с Незалежной в Донбассе. Ведь в том регионе проживает 1,5 граждан, получивших российский паспорт. Министр иностранных дел нашей страны указал, что важно избежать вооруженного конфликта.
Однако недопущение войны – это позиция России. Лавров отказался говорить по этому вопросу за Украину. Глава российской дипломатии отметил, что по внешним признакам, главное для лидера украинцев Владимира Зеленского – сохранить под собой кресло президента. По его словам, глава Украины способен заплатить "любую цену", в том числе идти на поводу у неонацистов и ультрарадикалов, продолжающих называть ополченцев террористами, передает РИА "Новости".
В последнее время ситуация в Донбассе была напряженной. На Западе возмутились перемещениями российских войск по территории нашей страны. В РФ же не раз отмечали, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, что передвижения военнослужащих – внутреннее дело армии. На Западе и Украине успели обвинить Россию в желании напасть на Незалежную. Однако Москва всегда указывала на то, что никому не угрожает. Более того, последнюю проверку армии, из-за которой и возник переполох на Западе, провели в качестве реакции на действия США и НАТО. Американские военные прибывают в Европу в рамках учений Defender Europe.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что ситуация немного разрядилась после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Вероятно, глава России убедил лидера американцев в том, что наша страна не планирует никакого нападения.

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