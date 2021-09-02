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Лавров высказался о "лающей" на Россию Украине

02 сентября 2021, 14:45  •  50 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев стремится угодить Западу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на странное молчание Запада после слов президента Украины Владимира Зеленского о русских.
Лидер Незалежной ранее посоветовал этой категории граждан на Украине "убираться отсюда" в РФ. Лавров уверен, раз Запад никак не отреагировал на подобное заявление, произнесенное не где-нибудь, а в интервью СМИ, то, значит, ему на руку контролировать именно такое государство. 
Запад обличил себя сам – ему важно, чтобы Украина "лаяла на Россию". 
В России ранее уже говорили о том, что ждут от европейцев и американцев реакции на националистические высказывания украинских политиков, которыми те не устают блистать в разговорах с журналистами. 
Так, например, уполномоченный по защите госязыка Незалежной Тарас Кремень предложил всем не украинцам уехать из страны в Россию, что очень возмутило Москву.  
Ранее Лавров коротко и метко высказался о киевских властях. 

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