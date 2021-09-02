|
Лавров высказался о "лающей" на Россию Украине
02 сентября 2021, 14:45 • 50 • Политика
Киев стремится угодить Западу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на странное молчание Запада после слов президента Украины Владимира Зеленского о русских.
Лидер Незалежной ранее посоветовал этой категории граждан на Украине "убираться отсюда" в РФ. Лавров уверен, раз Запад никак не отреагировал на подобное заявление, произнесенное не где-нибудь, а в интервью СМИ, то, значит, ему на руку контролировать именно такое государство.
Запад обличил себя сам – ему важно, чтобы Украина "лаяла на Россию".
В России ранее уже говорили о том, что ждут от европейцев и американцев реакции на националистические высказывания украинских политиков, которыми те не устают блистать в разговорах с журналистами.
Так, например, уполномоченный по защите госязыка Незалежной Тарас Кремень предложил всем не украинцам уехать из страны в Россию, что очень возмутило Москву.
Ранее Лавров коротко и метко высказался о киевских властях.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 06:15
|
30 августа 2021, 18:00
|
29 августа 2021, 13:35
|
28 августа 2021, 18:20
|
28 августа 2021, 23:50
|
31 августа 2021, 01:20
|
30 августа 2021, 06:05