Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Киев стремится угодить Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на странное молчание Запада после слов президента Украины Владимира Зеленского о русских.

Лидер Незалежной ранее посоветовал этой категории граждан на Украине "убираться отсюда" в РФ. Лавров уверен, раз Запад никак не отреагировал на подобное заявление, произнесенное не где-нибудь, а в интервью СМИ, то, значит, ему на руку контролировать именно такое государство.

Запад обличил себя сам – ему важно, чтобы Украина "лаяла на Россию".

В России ранее уже говорили о том, что ждут от европейцев и американцев реакции на националистические высказывания украинских политиков, которыми те не устают блистать в разговорах с журналистами.

Так, например, уполномоченный по защите госязыка Незалежной Тарас Кремень предложил всем не украинцам уехать из страны в Россию, что очень возмутило Москву.

Ранее Лавров коротко и метко высказался о киевских властях.