Лавров выразил свое отношение к карантину маской с шутливой надписью

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Министр дал понять, что думает об ограничениях

Глава российского МИД Сергей Лавров появился перед камерами журналистов в Китае, куда прибыл сегодня, 22 марта с рабочим визитом. Внимание СМИ привлекло необычное средство индивидуальной защиты министра – российский госслужащий появился в маске с ироничной фразой про пандемию.

Так, на опубликованных записях министр стоит в полный рост на фоне природного пейзажа в черной маске, на которой написано "FCKNG QRNTN". В относительно цензурированной версии ее можно перевести как "Чертов карантин", пишет телеканал "360".

По информации СМИ, необычная маска появилась у Лаврова вчера – 21 марта министр отметил свое 71-летие. Журналисты подарили ему столь необычную маску с провокационной надписью.





Как отмечает РИА "Новости", сегодня глава внешнеполитического ведомства РФ успел встретиться со своим китайским коллегой Ваном И. На завтрашний день у министра запланирована встреча с представителями Южной Кореи.

Известно, что Лавров проведет в Азии два дня. Вместе с главой китайского МИД он обсудит общую межгосударственную деятельность РФ и КНР по работе против коронавирусной инфекции, а также подготовку обшей программы к 20-летию подписания соглашения о дружеском взаимодействии между странами.

По информации РБК, в последний раз встреча Лаврова и Вана И состоялась в сентябре прошлого года при участии коллеги из Индии, Субраманиама Джайшанкара. Министры смогли достичь единой позиции, обсудив возможные перспективы дальнейшего сотрудничества, а также обменявшись своими мнениями по ряду основных вопросов в международной политической повестке.