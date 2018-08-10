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Лавров выразил Помпео категорическое неприятие новых антироссийских санкций США

10 августа 2018, 19:09  •  86 • Политика

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с американским коллегой Майклом Помпео выразил категорическое неприятие новых антироссийских санкций США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей", - отметили в дипведомстве.

Российский министр в разговоре, состоявшемся по инициативе американской стороны, подчеркнул, что "ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений".

В среду стало известно, что администрация США с 22 августа намерена ввести санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она поставленные ей условия. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.

Продолжение контактов

Лавров и Помпео также договорились продолжать диалог по всем темам, представляющим интерес для Москвы и Вашингтона, отметили в дипведомстве.

"Обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля", - указали на Смоленской площади.

16 июля в столице Финляндии прошли переговоры глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа в 2016 году. До этого контакты президентов двух государств проходили на полях многосторонних встреч. Лидеры обсудили в Хельсинки вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам отметили, что сделан большой шаг вперед.

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