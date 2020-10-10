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Лавров выразил обеспокоенность военной активностью НАТО у границ РФ

10 октября 2020, 02:40  •  53 • Политика
Москва обеспокоена наращиванием военной активности НАТО в непосредственной близости от российских границ в регионе Балтийского моря. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом.
«Говорили о вопросах безопасности в регионе Балтийского моря. Мы привлекли внимание наших партнеров к беспокоящему нас наращиванию военной активности НАТО непосредственно вблизи от российских границ», — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр добавил, что Россия не видит в этой части Европы, как и в целом в Европе, каких-либо проблем, которые необходимо решать военным путем.
Также на встрече российская сторона подтвердила свою позицию против конфронтации и выступила за налаживание конструктивного диалога, в том числе между военными ведомствами, как по линии двусторонних отношений, так и в рамках взаимодействия между РФ и НАТО, добавил глава российского МИДа.
Помимо этого, Лавров напомнил о многочисленных предложениях, направленных Москвой Североатлантическому альянсу, по нормализации ситуации и укреплению доверия в общем регионе. Никакого ответа на эти предложения со стороны НАТО получено не было отметил он.
6 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация стран — участниц НАТО совершает регулярные полеты, имитируя нанесение ракетных ударов по территории России.
Позднее в военном ведомстве сообщили, что в августе бомбардировщики В-52Н Stratofortress ВВС США отрабатывали авиаудары по России на учениях Allied Sky. В Минобороны подчеркнули, что подобные действия «носят враждебный и провокационный характер».

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