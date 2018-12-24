|
Лавров выразил надежду на появление на Украине адекватных людей во власти
24 декабря 2018, 13:54 • 39 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.
Reuters
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», — указал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал убеждённость в том, что украинский лидер Пётр Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Россией ради повышения рейтинга накануне президентских выборов.
Подпишитесь на нас
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
17 декабря 2018, 16:09
|
22 декабря 2018, 03:39
|
21 декабря 2018, 17:54
|
18 декабря 2018, 21:24
|
18 декабря 2018, 18:09
|
23 декабря 2018, 08:54
|
19 декабря 2018, 10:24