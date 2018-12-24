Лавров выразил надежду на появление на Украине адекватных людей во власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности», — указал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал убеждённость в том, что украинский лидер Пётр Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Россией ради повышения рейтинга накануне президентских выборов.