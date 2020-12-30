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Лавров выдал шутку про 2021 год - видео

30 декабря 2020, 15:05  •  81 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ своеобразно пошутил в адрес представителей СМИ
Сергей Лавров иронично высказался в заключение пресс-конференции с министром иностранных дел Ливии Мухаммадом Сиялой, которая проходила в среду, 30 декабря. Он пошутил с журналистами про 2021 год.
Работники СМИ могут быть уверены, что без работы точно не останутся. Это связано со сложившейся в мире обстановкой, улыбнувшись, сказал глава российского МИД РФ.
И добавил, что с трудоустройством никаких проблем не будет, а под конец российский министр пожелал всем присутствующим здоровья в Новом году.
До этого у Сергея Лаврова прошли переговоры с главой МИД Ливии Мухаммадом Сиялой. Эта встреча своевременна, ведь проходит, "когда решается судьба вашей страны", сказал он коллеге.
Ранее министр иностранных дел России добавил немного юмора в обсуждение острых политических тем. На вопрос об обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта Сергей Лавров ответил советским анекдотом об армянском радио.

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