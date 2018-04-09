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Лавров встретился с высланными российскими дипломатами

09 апреля 2018, 23:09  •  72 • Политика

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты, высланные из западных стран после инцидента в Солсбери, пришли в понедельник в исторический особняк МИД РФ на Спиридоновке в Москве на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава российского внешнеполитического ведомства приветствовал их на родине и обещал, что вскоре они смогут вернуться к работе. В преддверии встречи дипломаты поделились с журналистами историями неожиданного отъезда и впечатлениями от возвращения домой.

Спекуляции вокруг возвращения дипломатов

О встрече Лаврова с высланными дипломатами сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что вокруг возвращения сотрудников российских дипучреждений в прессе появилось много спекуляций, особенно после того, как МИД не пригласил журналистов освещать их прибытие в Россию. Те журналисты, которым удалось увидеть отъезд дипломатов из аэропорта Внуково-2 после прилета, отмечали, что окна вывозивших их автобусов были занавешены, так что нельзя было увидеть даже лиц прибывших. К тому же, при высылке россиян ряд западных стран в качестве причины указывали на их деятельность, не совместимую со статусом дипломата.

"По понятным причинам мы не занимались организацией съемки их отъезда. Людям дали всего несколько дней, чтобы собраться, - пояснила Захарова. - Среди этих людей огромное количество членов семей, детей. Мы не считаем, что съемка детей, да и самих этих людей в чрезвычайных обстоятельствах правильная. Поэтому никакой организационной части в плане освещения не было".

Открытый диалог

Встреча в МИД РФ действительно развеивает сомнения насчет работы высланных дипломатов. Они свободно перемещались по особняку и разговаривали с журналистами, в том числе и на камеру. Лиц никто не прятал. Многие рассказывали одинаковые истории - антироссийских мер ждали, однако сроки выезда оказались очень сжатыми. Тем не менее, посольства смогли организовать этот процесс четко и организованно. Многие высказывали сожаление в связи с тем, что командировка закончилась досрочно, однако добавляли, что печалятся не сильно, ведь впереди новые страны и задачи.

"Нас очень слажено "эвакуировали", все было хорошо организовано. Спасибо нашему руководству, - рассказал Игорь Новиков, работавший в Вашингтоне. - У руководства МИД есть планы определить нас на разные должности, пока отдыхаем".

Схожими мыслями поделился коллега Новикова по посольству Дмитрий Комаров: "Все проходило спокойно, в штатном режиме, централизованно, без какого-либо сумбура и нервных ситуаций. Все было хорошо организовано благодаря руководству посольства".

"Конечно, были опечалены этим, но жизнь на этом не останавливается. Впереди другие страны. Есть легкое разочарование из-за того, что так быстро пришлось уехать, но в целом ничего особо значительного не произошло", - добавил он.

Работавший в отделе прессы посольства в Вашингтоне Александр Старков отметил, что обстановка в дни перед отъездом в целом была не очень дружелюбной. "Нас пытаются представить виновными в ситуации на Украине, в Сирии. В политических выступлениях все "отрабатывают номера", Но в личном общении, конечно, многие американцы выражали мне сожаление, что я уезжаю", - сказал он.

Неделя на сборы 

В некоторых случаях отъезд проходил тяжелее. "(Когда меня объявили персоной нон грата) был личный момент - у меня супруга была на восьмом месяце беременности, и это обстоятельство сильно подкосило ее психологически. Но все нормально, мы справляемся", - рассказал работавший пресс- секретарем посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин.

С одним же из высланных из Великобритании дипломатов произошел курьезный случай: его объявили персоной нон грата, когда его командировка и так официально завершалась и он уже находился в Москве. А Дмитрию Комарову из Вашингтона пришлось поспешно переезжать уже вторично: "Мы закрывали генеральное консульство в Сан-Франциско, поэтому коробки паковать нам было не впервой", - рассказал он.

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Попытки же задавать вопросы о "шпионской" деятельности, в которой россиян подозревает Запад, вызывали или спокойное категорическое отрицание или смех. "Я абсолютно чистый дипломат", - заявил бывший сотрудник посольства РФ в Великобритании, представившийся Сергеем.

История с высылкой вообще с трудом поддается объяснению, считает руководивший Российским научным и культурным центром в Вашингтоне Олег Жиганов. "Наверное, все дошло до такого уровня, что трудно поддается логическому объяснению и анализу, - сказал он. - С большим сожалением восприняли информацию о нашей высылке. Мы не понимаем, почему подвергся удару именно культурно- гуманитарный блок".

Россия ультиматумов не потерпит

О том, что произошедшее плохо увязывается с логикой, говорил в выступлении перед собравшимся и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ указал, что заявленные причины высылки не имеют никакого отношения к работе по укреплению связей между странами, которой занимались дипломаты. "Высылка российских дипломатов - это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачами по расширению международного сотрудничества, выполнению всех договоренностей, которые вытекают из Устава ООН, договоренностей, закрепленных в многочисленных международных договорах, включая Венские конвенции о дипломатических сношениях", - продолжил министр.

Лавров подчеркнул при этом, что Россия говорить с собой языком ультиматумов не позволит. "Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией", - сказал он.

Министр заверил пришедших на встречу дипломатов, что будет сделано все необходимое для того, чтобы они как можно быстрее смогли вернуться к работе, а после этого предложил им обсудить имеющиеся проблемы уже без прессы.

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Закрытая часть встречи продолжалась недолго, и уже примерно через полчаса дипломаты стали покидать особняк - опять же открыто и ни от кого не скрываясь. Кому-то просто хотелось пройтись по городу, которого они не видели уже много лет. "Я скучал по прогулкам по ночной Москве, это мой родной город и я его очень люблю", - рассказал проработавший пять лет в Канаде Кирилл Калинин.

Высылка дипломатов

14 марта на почве отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. 26-29 марта в "знак солидарности" с Лондоном о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. США объявили, что высылают 60 российских дипломатов, Украина - 13, Германия, Канада, Польша и Франция - по четыре, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. НАТО сокращает состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек.

Россия категорически отвергает причастность к отравлению Скрипалей. В качестве ответных шагов Москва заявила о зеркальных мерах.

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