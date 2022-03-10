Лавров встретился с главами МИД Азербайджана и Армении. Обсудили снижение напряжённости в Закавказье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретился со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ряд политических вопросов, включая снижение напряжённости в Закавказье.

Лавров встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Азизом оглы Байрамовым на полях Анталийского дипломатического форума в Турции. Министры обсудили реализацию декларации о союзническом взаимодействии, договорённости о демилитаризации азербайджано-армянской границы, а также решение транспортных и гуманитарных вопросов.

Условлено вести дело к скорейшему проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". Затронут ряд тем международной повестки дня, представляющих взаимный интерес,

- сообщает пресс-служба МИД России.

В тот же день Лавров встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Напомним, что Россия выступила посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Именно она уговорила враждующие стороны подписать соглашение о мире. Она же урегулировала вооружённые инциденты, которые начали происходить на границе Армении и Азербайджана после прекращения войны в Карабахе.