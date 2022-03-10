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Лавров встретился с главами МИД Азербайджана и Армении. Обсудили снижение напряжённости в Закавказье

10 марта 2022, 19:55  •  106 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретился со своими коллегами из Азербайджана и Армении. Стороны обсудили ряд политических вопросов, включая снижение напряжённости в Закавказье.
Лавров встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Азизом оглы Байрамовым на полях Анталийского дипломатического форума в Турции. Министры обсудили реализацию декларации о союзническом взаимодействии, договорённости о демилитаризации азербайджано-армянской границы, а также решение транспортных и гуманитарных вопросов.
Условлено вести дело к скорейшему проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". Затронут ряд тем международной повестки дня, представляющих взаимный интерес,
- сообщает пресс-служба МИД России.
В тот же день Лавров встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Напомним, что Россия выступила посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Именно она уговорила враждующие стороны подписать соглашение о мире. Она же урегулировала вооружённые инциденты, которые начали происходить на границе Армении и Азербайджана после прекращения войны в Карабахе.

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