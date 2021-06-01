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Лавров встречается с журналистами: новые афоризмы в онлайн-трансляции
01 июня 2021, 15:15 • 186 • Политика
Министр иностранных дел России встречается с журналистами после переговоров с коллегами по БРИКС. Безусловно, без новых афоризмов сегодня не обойдётся - Царьград ведёт онлайн-трансляцию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после участия в виртуальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Ожидается, что текущая глобальная и региональная ситуация станет главной темой повестки дня, помимо пандемии COVID-19 и сотрудничества между странами. БРИКС, напомним, объединяет пять стран мира, в том числе Бразилию, Россию, Индию, НКР и ЮАР.
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