Лавров встречается с журналистами: новые афоризмы в онлайн-трансляции

Министр иностранных дел России встречается с журналистами после переговоров с коллегами по БРИКС. Безусловно, без новых афоризмов сегодня не обойдётся - Царьград ведёт онлайн-трансляцию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после участия в виртуальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

Ожидается, что текущая глобальная и региональная ситуация станет главной темой повестки дня, помимо пандемии COVID-19 и сотрудничества между странами. БРИКС, напомним, объединяет пять стран мира, в том числе Бразилию, Россию, Индию, НКР и ЮАР.