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Лавров: встреча Волкера с Сурковым должна пройти в обозримом будущем
21 августа 2018, 16:54 • 48 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в обозримом будущем планируется встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.
© РИА Новости
«Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и по Украине. По Сирии более интенсивно, по Украине идёт диалог в рамках формата Волкер — Сурков, они обмениваются оценками ситуации и планируют, как я понимаю, встречу в обозримом будущем», — заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условия своего визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, он готов посетить эти территории, когда «там будет восстановлен мир и будет восстановлен украинский контроль, всё снова станет частью Украины».
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