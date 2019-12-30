Лавров: встреча с главой МИД Ирана своевременна в связи с ситуацией вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранный дел России Сергей Лавров назвал встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом своевременной в связи с непростой обстановкой вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

"Признательны вам за эту встречу, которая выглядит сегодня весьма и весьма своевременной, прежде всего в той обстановке, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", - сказал он, открывая встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Как мы знаем, СВПД был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, но тем не менее США не просто вышли весьма аррогантно из этого соглашения, но, по сути дела, запрещают всем остальным участникам СВПД и всем странам - членам ООН вообще выполнять резолюцию, которая закрепила эту международную договоренность", - добавил министр.

По словам Лаврова, на переговорах стороны обменяются мнениями о том, что можно сделать, чтобы не допустить развала этой договоренности.

Ситуация вокруг СВПД резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 8 мая 2018 года и введения антииранских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. С тех пор иранские власти уже несколько раз сокращали свои обязательств по сделке.

Напряженность в Персидском заливе

Лавров также заявил, что Россия встревожена нарастанием напряженности в районе Персидского залива, которую некоторые страны Запада пытаются нагнетать искусственно.

"Нас также тревожит нарастание напряженности в районе Персидского залива. Мы видим, как некоторые наши западные коллеги искусственно пытаются нагнетать ситуацию, - сказал Лавров. - Россия и Иран противопоставляют таким попыткам предложения о налаживании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в этом важнейшем регионе".

Он напомнил, что Россия выдвинула концепцию обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, а Иран представил Ормузскую мирную инициативу. По его словам, оба предложения "идут в направлении объединения усилий для стабилизации региона". "Считаем, что это движение в правильном направлении", - подчеркнул министр.

Лавров сообщил, что обсудит с Зарифом взаимодействие двух стран в сфере сирийского урегулирования, а также двусторонние отношения. "Сегодня весьма полезно будет обменяться оценками происходящего в Сирии, наших усилий в сфере сирийского урегулирования, включая взаимодействие в рамках астанинского формата, - сказал глава МИД РФ. - Обсудим, разумеется, состояние наших двусторонних дел, прежде всего в русле договоренностей президентов [России Владимира] Путина и [Ирана Хасана] Роухани, особенно в части торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия".

Позиция Ирана

Иран и Россия придерживаются схожих позиций по вопросам обеспечения мира и безопасности в зоне Персидского залива, а их мирные инициативы на этот счет во многом совпадают. Такое мнение выразил в понедельник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Вопреки другим странам, которые разжигают войну в регионе, Иран и Россия прикладывают усилия к достижению мира, - отметил он. - РФ предложила свою концепцию по диалогу в Персидском заливе, Иран тоже предлагает свою инициативу. Они во многом совпадают".

"Те совместные учения, которые провели Иран, Россия и Китай в эти дни [в Индийском океане и Оманском заливе], подчеркивают наше сотрудничество, направленное на осуществление мира в регионе", - подчеркнул Зариф.

Глава МИД Ирана выразил признательность российской стороне за "позитивный взгляд" на реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он подверг резкой критике действия США, которые ради защиты своих интересов за тысячи миль от собственных границ "потопили в крови народы Сирии и Ирака". По его словам, сотрудничество в рамках астанинского формата "является успешным свидетельством устремлений Ирана и России к миру в Сирии и Ираке".

Отношения между Ираном и Россией

Как заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, российско-иранские отношения достигли высшего за всю историю уровня и будут развиваться и далее.

"Сегодня двусторонние отношения между Ираном и Россией развиваются на самых лучших условиях в своей истории", - отметил он.

Глава МИД Ирана указал, что Тегеран рассматривает диалог с Москвой как стратегический. "Эти отношения должны хорошо продвигаться. Во всяком случае, это воля властей Исламской Республики Иран, поскольку Россия является нашим большим и важным соседом. Мы рассматриваем РФ в качестве крупной международной державы", - добавил он.

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