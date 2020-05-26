Лавров вспомнил об Аляске из-за претензий США по Калининграду

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Министр указал Вашингтону на географические параметры двух областей мира в свете Договора по открытому небу

Режим полетов над Калининградской областью абсолютно зеркален тому, который установлен над Аляской, о чем на Западе предпочли забыть в свете споров по Договору об открытом небе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Москва ввела ограничения дальности полетов над самым западным российским регионом, учитывая его географические особенности, а также используя созданный Вашингтоном прецедент в отношении самого крупного американского штата.

"И Калинградская область, и Аляска являются полуэксклавами, и мы исходили из того, что это абсолютно вытекает из географического положения Калининградской области и Аляски", – цитирует РИА "Новости" министра.

Лавров отметил, что над обоими регионами установлена максимальная дальность полета в соответствии с приложением к соответствующему Договору.

Однако он указал на разные масштабы территорий нашей области и американского штата в свете получения данных за один полет – если изображение Калининградской области можно зафиксировать на 98%, то Аляску можно охватить всего лишь на три процента.

"И никто из наших западных партнеров, которые активно поддержали США в обвинении нас в нарушении этого договора, никто не вспоминает про эту Аляску. Речь только о нарушениях России", – резюмировал Лавров.

Напомним, на днях советник президента США Роберт О'Брайен заявил немецкому изданию Bild, что Россия вместо центра туризма якобы создала на Балтике бастион, который напичкала ракетами. Американец назвал Калининградскую область"кинжалом, направленным в сердце Европы".

Сам хозяин Белого дома Дональд Трамп 21 мая громко объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Он утверждает, что РФ не выполняет своих обязательств о соглашени. Позже тот же О'Брайен и вовсе обвинил Москву в том, что она следит за американским президентом, когда выполняла плановые полеты над Вашингтоном.

