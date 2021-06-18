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Лавров вскрыл грязные методы Запада в гибридной войне против России и Белоруссии

18 июня 2021, 16:10  •  125 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ведении гибридной войны против России и Белоруссии.
Страны Запада ведут против России и Белоруссии гибридную войну, заявил глава МИД Сергей Лавров.
...на обе наши страны оказывается серьёзное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних инструментов сдерживания...
- сообщил министр во время встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, Россия и Белоруссия испытывают на себе "методы гибридной войны: от односторонних санкций до грязных информационных кампаний". Лавров отметил, что "всем это хорошо известно".
Сотрудничество двух стран идёт "в очень непростых условиях", подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что две страны договорились "координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Республики Белоруссия и обеспечивать национальную безопасность... совместными усилиями", передаёт РИА Новости.
Глава МИД России напомнил об "откровенно агрессивной линии наших западных коллег", и выразил озабоченность "неконструктивной" политикой Европейского союза.

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