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Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"

20 мая 2021, 01:40  •  87 • Политика
Главы дипломатий России и США проводят переговоры на полях Арктического форума. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, присутствующие понимают сенсационность этой "рутинной" встречи.
Глава МИД России Сергей Лавров в Рейкьявике встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Эта встреча происходит впервые между главами дипломатии двух стран.
Лавров в приветственной речи поблагодарил коллегу за предложение провести беседу.
Он указал, что им предстоит обсудить взаимоотношения двух стран. "Это очень важно для наших отношений, чтобы мы разобрались, как и хотят наши президенты, что с ними дальше делать", - отметил министр.
Он подчеркнул, что для общественности эта, казалось бы, рутинная встреча, уже сенсация. И все прекрасно понимают почему.
Глава МИД России указал, что их беседа станет продолжением начатого президентами двух стран диалога. Это необходимо, чтобы определиться, как дальше выстраивать отношения.
В свою очередь, отмечают корреспонденты с мероприятия, Блинкен заявил, что если Путин и Байден смогут работать вместе, мир будет безопасным.

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