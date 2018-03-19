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Лавров во время визита в Токио пригласит своего японского коллегу посетить Москву

19 марта 2018, 13:24  •  53 • Политика

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Токио, который состоится 20-21 марта, пригласит своего японского коллегу Таро Коно посетить Москву. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

"Министр иностранных дел России Лавров пригласит своего японского коллегу Коно посетить нашу страну", - сказали в министерстве.

В дипведомстве также сообщается, что Сергей Лавров на переговорах с Таро Коно в Токио укажет на риски, связанные с размещением глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

"20-21 марта министр иностранных дел России посетит Японию с рабочим визитом, - информировали в министерстве. - Планируем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР, сирийская проблематика. В очередной раз обратим внимание японских коллег на очевидные риски, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Также сообщается о встрече во второй половине года глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии в формате "2+2" .

"На вторую половину года запланирована третья встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

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