Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на...
Главная / Политика

Лавров вновь назначен главой Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ

06 июня 2020, 07:55  •  16 • Политика
Президент России Владимир Путин обновил состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы и вновь назначил ее председателем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июня.
Всего в состав комиссии вошли 35 человек. Заместителями председателя комиссии назначены помощник президента РФ, начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Кроме того, в комиссию вошли глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и другие.
Ранее в тот же день Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм переходит под прямое управление правительствa, агентству передаются функции надзорa за туроператорами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
05 июня 2020, 23:55
Генерал ФСБ нашел зацепку в заявлении Госдепа: "Раскрывают свои карты"
05 июня 2020, 23:55
"Как в дешёвых детективах": В высылке дипломатов РФ из Чехии увидели явную странность
05 июня 2020, 23:55
Зачем вшивать чип, если вас уже оцифровали? Важные вопросы о чипизации задал Синельников-Оришак
06 июня 2020, 03:55
Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.