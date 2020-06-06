Лавров вновь назначен главой Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ

Президент России Владимир Путин обновил состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы и вновь назначил ее председателем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июня.

Всего в состав комиссии вошли 35 человек. Заместителями председателя комиссии назначены помощник президента РФ, начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Кроме того, в комиссию вошли глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и другие.

Ранее в тот же день Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм переходит под прямое управление правительствa, агентству передаются функции надзорa за туроператорами.