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Лавров вновь назначен главой Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ
06 июня 2020, 07:55 • 16 • Политика
Президент России Владимир Путин обновил состав Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы и вновь назначил ее председателем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июня.
Всего в состав комиссии вошли 35 человек. Заместителями председателя комиссии назначены помощник президента РФ, начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева и замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Кроме того, в комиссию вошли глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и другие.
Ранее в тот же день Владимир Путин подписал указ о том, что Ростуризм переходит под прямое управление правительствa, агентству передаются функции надзорa за туроператорами.
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