Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях

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ХАРАРЕ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Мария Хренова/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел переговоры с новым президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой МИД Сибусисо Мойо. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере добычи алмазов и военно-технического сотрудничества (ВТС), подписали ряд меморандумов, обговорили заинтересованность российских компаний в установлении партнерских связей.

В ходе визита у Лаврова также завязалась заочная полемика с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, который ранее заявил, что странам Африки следует внимательно относиться к соглашениям с Китаем о займах и не допускать ущемления своего суверенитета.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, близкий к переговорам, сейчас особенно важно было упрочить контакты с новым правительством этой африканской страны, которое пришло к власти совсем недавно после смещения президента Роберта Мугабе, правившего 37 лет. В ноябре 2017 года армия принудила его к отставке, а затем правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" назначила новым лидером Мнангагву.

Лавров передал новому зимбабвийскому лидеру послание президента России Владимира Путина, в котором выражается поддержка усилиям руководства по стабилизации обстановки в республике, консолидации общества и по развитию всестороннего сотрудничества с теми странами, которые готовы помогать Зимбабве в решении стоящих перед этой страной целей.

Пока же в Зимбабве во всем чувствуется сильное расслоение на богатых и бедных, что, как отмечают эксперты, и привело к отставке предыдущего президента.

Не секрет, что за богатую природными ресурсами Африку сейчас развернулась борьба между крупнейшими державами, в которой пока с явным отрывом лидирует Китай.

Недаром западные и российские исследователи говорят о том, что сейчас идет новая "схватка за Африку". "Игроками-гигантами являются Китай, ЕС (как блок государств), США, Индия, а также заинтересованы в наращивании взаимодействия с Африкой Бразилия, Турция, Иран, Южная Корея, страны Персидского залива", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института Африки РАН Ольга Кулькова.

Неудивительно, что возвращение России на континент вызвало уже привычное неодобрение США. Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила недавно журналистам, что США обеспокоены кредитами, которые африканские страны получают от КНР и РФ.

Сам Тиллерсон вслед за Лавровым также отправился в турне по странам Африки, в ходе которого он посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию. Как сообщает Би-би-си, перед визитом он критически высказался об отношениях Африки и Китая, выразив мнение, что политика Китая на африканском направлении угрожает экономической и политической стабильности стран континента.

Министр иностранных дел России, отвечая на просьбу прокомментировать заявление американского коллеги, отметил, что со стороны Тиллерсона было бы некорректным давать негативную характеристику отношениям стран Африки и Пекина, находясь с визитом в африканских государствах. "Не знал, что Рекс Тиллерсон - специалист по китайско-африканским отношениям, но мне кажется, не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, еще в таком негативном ключе, - подчеркнул он. - Конечно, если это правда, но я не видел таких сообщений".

По итогам визита Лавров сообщил, что обсудил с президентом Зимбабве перспективы взаимодействия двух стран в сфере добычи алмазов и военно-технического сотрудничества.

По словам главы МИД РФ, особое внимание стороны также уделили реализации проекта освоения одного из крупнейших в мире платиновых месторождений Darwendale. Совместное российско-зимбабвийское предприятие Great Dyke Investments (Pvt) Ltd, которое осваивает месторождение, остается самым крупным действующим проектом с участием России на территории страны. Месторождение после ввода в эксплуатацию может войти в "пятерку" крупнейших в мире по объему производства металлов платиновой группы.

Российская сторона также проинформировала коллег в Зимбабве о заинтересованности компаний РФ в установлении партнерских связей. "Это "КамАЗ", "Ростсельмаш", "Уралхим", "Росгеология" и другие", - уточнил Лавров.

После завершения визита в Хараре Лавров отправляется в финальную точку своей африканской программы - Эфиопию. 9 марта у него состоятся переговоры с премьер-министром страны Хайлемариамом Десаленем, президентом Мулату Тешоме и министром иностранных дел Воркнехом Гебейеху.

В Аддис-Абебе расположена штаб-квартира Африканского союза, в связи с этим у Лаврова также запланирована встреча с председателем Комиссии организации Мусой Факи Махаматом.

До последнего времени к визиту Лаврова в Аддис-Абебу было приковано внимание международных наблюдателей, в том числе и потому, что там могла состояться его встреча с Тиллерсоном.

5 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила США организовать в этой стране переговоры руководителей внешнеполитических ведомств. Однако на следующий день Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы.

В посольстве РФ в США назвали такие утверждения "искажением реальности" и "дезинформацией", пояснив, что запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта.

"С последним достаточно казусная ситуация. Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки", - считают в посольстве.

Позднее сам Лавров назвал неправдой утверждения Госдепа о том, что обсуждения его возможной встречи в Эфиопии с Тиллерсоном не велись.