Лавров в Женеве призвал западные страны к соблюдению международного права

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ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Женеву в среду принял участие в сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и в Конференции по разоружению. Лейтмотивом выступлений главы МИД РФ во Дворце наций стал по сути призыв к западным партнерам соблюдать международное право и начать подлинно коллективную работу для разрешения кризисных вопросов.

Кроме того, Лавров провел несколько встреч на полях конференции, в частности, обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой выполнение резолюции Совета Безопасности о прекращении боевых действий на всей территории Сирии для оказания гуманитарной помощи населению.

Рабочий день российский министр начал с речи на сессии СПЧ. Лавров на конкретных примерах объяснил, что бывает, когда международное право игнорируют.

По его словам, обвинения в нарушении прав человека все чаще используются отдельными государствами как предлог для введения односторонних экономических рестрикций. "СПЧ также обязан занять четкую позицию в отношении этой противоправной политики, прямо негативно сказывающейся на положении мирных граждан", - заявил глава МИД РФ.

Российская сторона отмечает, что главной проблемой Совета стали попытки политизации его работы. Правочеловеческая тематика используется группой государств в качестве предлога для давления на "неугодные" и "неудобные" страны, констатировал министр.

Игнорирование нарушений прав человека и международных норм привело к появлению различных кризисов, к человеческим жертвам.

"На Украине воцарилась атмосфера страха и насилия. Широко распространена практика преследования журналистов и священнослужителей, борьбы с инакомыслием, - отметил Лавров. - Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание. Растет число поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства".

"Международные правозащитные структуры обязаны жестко реагировать на подобное подавление основополагающих прав и свобод", - подчеркнул министр.

Кроме того, особую тревогу вызывают факельные шествия неонацистов на Украине и в Прибалтике, "война с памятниками" советским воинам-освободителям в Польше.

Российский министр назвал крайне опасными спекуляции на нарушениях прав человека в качестве оправдания военных авантюр по смене режимов и напомнил слова Папы Римского Франциска о том, что нельзя бороться со злом с помощью другого зла. "Как бы ни относиться к [бывшему президенту Ирака] Саддаму Хусейну и [бывшему ливийскому лидеру] Муаммару Каддафи, пусть те, кто их свергал, ответят на простой вопрос: сократила ли незаконная интервенция страдания людей, защитила ли самое главное из прав человека - право на жизнь? Ответ очевиден", - сказал Лавров.

Касаясь борьбы с терроризмом, глава МИД РФ вновь подчеркнул пагубность подхода, когда террористов делят на "хороших" и "плохих". "Россия продолжит настойчиво бороться с порочной практикой подобных двойных стандартов, в том числе оказывая содействие сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы", - заверил он.

Для реализации резолюции СБ ООН 2401 российская сторона объявила о создании гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. "Дело за засевшими там боевиками и их спонсорами, которые пока препятствуют доставке помощи и эвакуации желающих граждан из этого района, продолжая обстреливать Дамаск", - сказал Лавров.

Москва призывает коалицию США предоставить гуманитарный доступ в районе Эт-Танфа и в лагерь беженцев Эр-Рукбан, а ООН и Международный комитет Красного Креста - направить миссию для оценки ситуации в Ракке.

Особый резонанс в ходе выступления Лаврова на Конференции по разоружению вызвало заявление о том, что США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия] неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", - подчеркнул он.

По словам министра, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе "не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция". Кроме того, отметил Лавров, Вашингтон стремится создать подконтрольную структуру биобезопасности.

Келейные подходы проявляются и касательно сообщений о якобы имевшем место применении химоружия в Сирии, в чем западные партнеры спешат голословно обвинить Дамаск. Глава МИД РФ напомнил, что 28 февраля по французской инициативе состоялась неформальная встреча, на которой популяризировалось "очередное антисирийское детище" - Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия. "Мы подтверждаем неприятие создания подобных келейных неинклюзивных инициатив, задуманных с целью подменить ОЗХО и СБ ООН, чтобы в комфортном кругу единомышленников, в отсутствие альтернативных точек зрения создавать предлоги для обоснования курса на смену режима в Сирии, - подчеркнул Лавров. - Вызывает недоумение, что высокопоставленные представители секретариата ООН сочли возможным принять участие в этом неинклюзивном мероприятии".

В качестве альтернативы Москва призывает к коллективной работе по широкому кругу повестки дня. Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и готова обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами.

Лавров провел в среду встречу с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва. "В рамках обмена мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом с обеих сторон акцентирована важность наращивания совместных усилий в интересах решения имеющихся в регионе проблем политико-дипломатическими средствами", - информировали в МИД РФ по итогам беседы.

Российский министр встретился и со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. По словам эмиссара, обсуждались вопросы продвижения в создании конституционной комиссии и выполнение резолюции 2401 как в Восточной Гуте, так и на всей территории Сирии.

"Де Мистура подтвердил важность этого форума [Конгресса сирийского национального диалога в Сочи] для консолидации им базы для возобновления переговоров и начала реальной работы над конституцией [Сирии]", - отметил Лавров.

Во время пресс-подхода глава МИД РФ вновь подчеркнул, что военный сценарий на Корейском полуострове обернется гуманитарной катастрофой с как минимум сотнями тысяч жертв. По его словам, Москва надеется, что контакты Пхеньяна и Сеула во время Олимпиады в Пхёнчхане позволят создать условия для переговоров. Вместе с тем российская дипломатия готова помочь КНДР и Южной Корее в процессе объединения.

"Мы, естественно, поддерживаем чаяния корейского народа в том, чтобы восстановить свое единство. Готовы этому помогать, но решающее слово принадлежит Сеулу и Пхеньяну. Если в своих контактах они сочтут необходимым наше содействие, я гарантирую: окажем любую помощь, которая полезна для наших соседей", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не возражает, если боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) выйдут из Восточной Гуты.

"Мы готовы на самые разные развязки. Применяли метод добровольного вывода боевиков с семьями, когда решалась проблема освобождения Восточного Алеппо, - сказал он. - Будем готовы обсуждать любые варианты, которые позволят нейтрализовать террористов, прекратить их деятельность. Если их можно будет куда-то вывезти, то мы возражать не будем".

Министр не согласился с мнением, что обстановка в Сирии ухудшается. Он указал, что обстановка ухудшается для террористов "Джебхат ан-Нусры", а в заключение дал ясно понять, что терроризм в Сирии должен быть полностью ликвидирован.