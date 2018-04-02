Лавров: в вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вопрос о том, как далеко могут зайти взаимные высылки дипломатов, зависит не от России, остановиться должен Запад. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в дипломатии есть принцип взаимности, который будет применяться последовательно.

Сейчас говорят, что ситуация между странами стала "хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда <...> соблюдались какие-то приличия", подчеркнул Лавров.

Теперь же западные партнеры "прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации", добавил он. В то же время Москва отвечает "достаточно спокойно, хладнокровно". Россия настаивает, "что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами", отметил Лавров.

Страны Запада сокращают возможности для диалога с РФ, высылая дипломатов под надуманными предлогами, добавил он.

США высылали 60 российских дипломатов и закрыли в Сиэтле генеконсульство РФ. По четыре дипломата высылают Германия, Франция, Польша и Канада, по три - Чехия, Молдавия и Литва, по два - Италия, Испания, Австралия, Дания, Нидерланды и Албания, по одному - Венгрия, Бельгия, Ирландия, Грузия, Норвегия, Латвия, Македония, Финляндия, Румыния, Швеция, Хорватия, Черногория и Эстония. Украина высылает сразу 13 дипломатов РФ, а НАТО сократила состав миссии России на 10 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Так же поступили Португалия, Болгария, Словакия, Люксембург и Мальта. Скоординированная акция произошла после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери .

В свою очередь Министерство иностранных дел России объявило о зеркальных мерах в отношении дипломатических представительств государств, которые решили выслать российских дипломатов. МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.