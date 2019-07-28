Лавров в Суринаме обсудил перспективы сотрудничества и познакомился с местными традициями

ПАРАМАРИБО, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье утром завершил свое турне по странам Латинской Америки и вернулся в Москву.

Последней остановкой стал Суринам - бывшая колония Голландии и самое маленькое государство в Южной Америке, с которым у России с мая 2019 года действует безвизовый режим. Эта поездка, по словам самого Лаврова, стала исторической для двусторонних отношений, ведь за почти что 45 лет со дня их установления глава российского внешнеполитического ведомства впервые посетил Парамарибо с официальным визитом.

Российский министр прибыл в Суринам в пятницу вечером, и у трапа его встретила глава МИД республики Илдиз Поллак-Бейгле. Многие сразу отметили темно-бежевый павлопосадский платок, накинутый на плечи суринамского министра, - подарок Сергея Лаврова, который он преподнес ей в Москве полтора года назад. В этом же платке она появилась на следующий день и на переговорах в Министерстве иностранных дел Суринама, и на отдельных встречах с президентом республики Дезире Баутерсе и вице-президентом Майклом Ашвином Адином, и на итоговом общении с журналистами.

Вместе с министром в Парамарибо прибыла большая делегация российского посольства в Бразилии. Это связано с тем, что отдельной дипмиссии РФ в Суринаме нет. Она была закрыта еще в 1992 году, и возобновлять ее работу пока не планируется.

Как встретили Лаврова

Во многих странах российского министра часто встречают по-особенному: где-то ему дарят необычные подарки, где-то, соблюдая исторические традиции, одевают в яркую одежду. Суринам не стал исключением.

Перед приездом Лаврова в МИД республики перед зданием выстроился почетный караул - молодые люди в форме расцветки хаки и белых касках.

После пресс-конференции Лаврова у дверей встретили девушки в ярких нарядах. Они накинули на его плечи вязаную накидку цветов национального флага Суринама, а сверху - традиционный разноцветный платок.

Девушки с барабанами, бубнами и погремушками провели российского министра и его суринамскую коллегу, которая сама пританцовывала под ритмичные мотивы, до банкетного зала, где прошел рабочий обед. Сам Лавров танцевать не стал. Как он признался чуть позднее, потому что "плясать не умеет".

Приезд российского министра вызвал у местных журналистов повышенный интерес. Операторы и фотографы присутствовали и в Министерстве иностранных дел, и в резиденции вице-президента республики, и в президентском дворце. Но не меньший интерес они проявили и к журналистскому пулу - в ожидании Лаврова они активно снимали российских коллег, а некоторые даже просили сделать совместное фото.

С интересом к гостям из России отнеслись и местные жители. Выстраиваясь вдоль дороги на улицах Парамарибо, суринамцы заглядывали в окна автобуса, приветствовали и свистели журналистам. Представителей российских СМИ удивили не только гостеприимством, но и строгим дресс-кодом: женщины в Суринаме, несмотря на тридцатиградусную жару и высокую влажность, обязаны носить брючные костюмы или надевать колготки под платья.

Договоренности сторон

Сотрудничество Москвы и Парамарибо на сегодняшний день нельзя назвать масштабным. В частности, товарооборот между странами не превышает $3 млн в год. Но в ходе визита Лаврова в Суринам сторонам удалось сделать уверенный шаг в направлении развития двусторонних связей.

Так, министры условились выстраивать дипломатические отношения в партнерском ключе и подтвердили интерес к интенсификации политического диалога. "Рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, - сообщил журналистам глава МИД России. - В частности, на встрече с вице-президентом республики были озвучены конкретные предложения о том, как нам продвигаться по соответствующим направлениям взаимодействия. Эти предложения мы взяли в проработку, передадим их в Москве соответствующим ведомствам".

Стороны также сообщили о проработке документов в сфере военно-технического сотрудничества и подготовке визита в Россию представительной делегации деловых круг и ведомств республики.

Отдельное внимание на переговорах было уделено международным вопросам. Как отметил российский министр, Москва и Парамарибо придерживаются единой позиции в том, что касается необходимости уважения международного права, соблюдения Устава ООН и решения любых конфликтов политико-дипломатическим путем без вмешательства извне. "Признательны за традиционное соавторство наших инициатив, в том числе [резолюций Генеральной Ассамблеи ООН] о недопустимости героизации нацизма, предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о международной информационной безопасности", - указал Лавров.

Министры также обсудили ситуацию в Венесуэле, подтвердив единую позицию по урегулированию кризиса в этой латиноамериканской стране. "Мы, как и наши суринамские друзья, убеждены, что он должен быть урегулирован исключительно через прямой диалог правительства и оппозиции без каких-либо предварительных условий и уж тем более без различных угроз, которые звучат сегодня в адрес Каракаса", - подчеркнул глава МИД России.