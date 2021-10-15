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Лавров в шутку предложил «политкорректно» переименовать омбудсменов

15 октября 2021, 15:35  •  46 • Политика
В современном мире термин «омбудсмен» может оказаться политически некорректным, лучше в таком случае говорить «омбудсвуман». Так глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку предположил, как можно было бы употребить данное обозначение с точки зрения политкорректности.
«Хочу предупредить, что в современном мире термин «омбудсмен», особенно так часто употребляемый, может оказаться политически некорректным. Лучше говорить либо тогда уже, что есть «омбудсвуман» и «омбудсмен», — отметил Лавров в ходе дискуссии на Всемирном конгрессе соотечественников, который проходит в пятницу, 15 октября.
Однако, по его словам, с учетом дискуссии в Санкт-Петербурге, которая прошла накануне на женском форуме, лучше говорить «что-нибудь совсем нейтральное». К примеру «омбудсперсон», добавил министр.
В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что русские слова «уполномоченный» и «уполномоченная» ему гораздо ближе.
Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в Государственную думу. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о том, определился ли глава государства с кандидатурой на пост Кузнецовой, ответил отрицательно.
До этого, 27 сентября, президент объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Кузнецова приняла предложение Путина возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.
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