Лавров в разговоре с Помпео подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной

• 67 • Политика

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео подчеркнул необходимость скорейшего освобождения из-под стражи арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, опубликованном по итогам беседы, состоявшейся по инициативе США.

"Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения", - заявили в министерстве.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 июля назвал фарсом ситуацию с задержанием в США Бутиной, заявив, что российская сторона будет добиваться ее освобождения.

Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Помпео обсудили, в частности, перспективы нормализации отношений двух стран.

"В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметили в дипведомстве.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

Также глава МИД РФ в телефонном разговоре с госсекретарем США обсудил взаимодействие в решении гуманитарных проблем Сирии и поддержку усилий по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Министр и госсекретарь обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

19 июля постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сыграла важную роль для продвижения сирийского урегулирования. Помпео по итогам закрытой встречи с представителями Совета Безопасности ООН в пятницу также заявил журналистам, что президенты РФ и США активно обсуждали проблему сирийских беженцев, и отметил, что США хотят быть частью имплементации резолюции 2254 по сирийскому урегулированию.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений". Согласно итоговому заявлению, которое Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники