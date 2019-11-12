Лавров в Париже устроил "троллинг high level"

На Парижском форуме мира глава МИД России Сергей Лавров подшутил над западными журналистами, остроумно ответив на вопрос о вмешательстве страны в президентские выборы в США в 2020 году. Слова министра вызвали аплодисменты в соцсетях.

Во вторник, 12 ноября, во время российской сессии форума у Лаврова спросили, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году. Министр улыбнулся и с иронией ответил, что да.

"Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - заверил смеющуюся аудиторию Лавров. "Троллинг high level", - пишет в Twitter @KissZuriSwiss.

Напомним, что уже четвёртый год подряд США и Запад всё никак не могут избавиться от фейка о том, что Москва якобы вмешалась в выборы и выбрала американским президентом миллиардера Дональда Трампа.

Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss