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Лавров в Париже устроил "троллинг high level"
12 ноября 2019, 20:54 • 139 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров пошутил насчёт причастности России к будущим выборам президента США. "Мы решим эту проблему, не волнуйтесь", - сказал министр западным журналистам.
На Парижском форуме мира глава МИД России Сергей Лавров подшутил над западными журналистами, остроумно ответив на вопрос о вмешательстве страны в президентские выборы в США в 2020 году. Слова министра вызвали аплодисменты в соцсетях.
Во вторник, 12 ноября, во время российской сессии форума у Лаврова спросили, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году. Министр улыбнулся и с иронией ответил, что да.
Напомним, что уже четвёртый год подряд США и Запад всё никак не могут избавиться от фейка о том, что Москва якобы вмешалась в выборы и выбрала американским президентом миллиардера Дональда Трампа.
Фото: скриншот Twitter/@KissZuriSwiss
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