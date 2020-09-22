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Лавров в ООН перечислил главные мировые проблемы

22 сентября 2020, 11:10  •  31 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ указал на то, что странам нужно наращивать взаимопомощь и сотрудничество
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН было показано видеообращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В своей речи дипломат указал на то, что мир устал от обособленности стран и вооруженных конфликтов.
Люди, по мнению министра, также страдают от международной, нарко– и киберпреступности, и новых вызовов, вроде пандемии COVID-19 и изменения климата. Лавров особо подчеркнул, что ситуация с коронавирусом спровоцировала кризис в социальной и экономических сферах.
"Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты",
– уточнил глава МИД РФ, передает РИА "Новости".
Лавров отметил, что все тяжелее и тяжелее отвечать на масштабные проблемы, особенно учитывая тот факт, что мир разобщается все больше и больше. По мнению дипломата, все дело в том, что некоторые государства не обращают внимания на легитимные интересы других стран. Некоторые силы навязывают свои концепции по миропорядку.
Все это, уточнил Лавров, на фоне злости, односторонних рестрикций, попыток некоторых стран вмешаться в дела других.
Тем не менее, дипломат отметил, что ход истории поменять нельзя. По его словам, наращивают силы новые экономические центры, растет понимание того, что решать вооруженные конфликты нужно дипломатическим путем, растет зависимость стран друг от друга на международной арене. Лавров подчеркнул, что цели, для которых 75 лет назад создавалась ООН, становятся все более насущными, потому что миру надоело деление на "своих" и "чужих".
Министр иностранных дел РФ осудил попытки по-новому посмотреть на историю, уменьшить роль народов, которые участвовали в победе над фашизмом. Лавров напомнил о важности помнить уроки истории, а также призвал чтить подвиг воинов-освободителей, а также охранять памятники павшим.
Он также указал на то, что сейчас ООН важно сохранять эффективность и работать по уставу. Лавров также считает, что главной задачей всех стран является решение военных конфликтов путем переговоров, а также общая борьба с терроризмом.

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