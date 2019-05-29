Лавров в Любляне выступил за сохранение исторической памяти и против провокаций Косова

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ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду завершил свой визит в Словению и отправился в Японию. Российская делегация прибыла в Словению накануне вечером и попала под проливной дождь. Это обстоятельство российский министр даже упомянул в начале встречи с президентом республики Борутом Пахором. При этом Лавров с оптимизмом оценил обстановку, рассказав собеседнику о российской примете, согласно которой выезжать в дождь - хороший знак. В ходе состоявшихся переговоров главы МИД РФ с его словенским коллегой Миро Цераром, стороны подробно рассмотрели широкий спектр как двусторонних, так и международных вопросов. И если заявленную главами внешнеполитических ведомств нацеленность на дальнейшее развитие экономического сотрудничества нельзя назвать сенсацией, то подтвержденное на пресс-конференции единство позиций Москвы и Любляны, являющейся членом Евросоюза и НАТО, по таким актуальным темам, как последние события в Косове, безусловно, привлекло внимание представителей СМИ. О стабильности в регионе Как и ожидалось, одной из главных тем переговоров Лаврова и Церара стала складывающаяся в регионе Западных Балкан ситуация. Глава МИД Словении еще в своем вступительном слове подтвердил готовность Любляны продолжать открытый регулярный диалог с Москвой по этому вопросу. А такой диалог становится особенно важным в свете произошедшего накануне вторжения спецназа непризнанного Косова в северные муниципалитеты. Комментируя инцидент, глава МИД Словении выразил мнение, что такие действия угрожают дальнейшему диалогу Белграда и Приштины. Он также отметил, что операция косовской полиции будет иметь "далеко идущие последствия не только для Приштины и Белграда, но и для всего региона в широком смысле", призвав стороны воздержаться от провокаций.

В свою очередь глава российского МИД, отвечая на вопрос, в чьих интересах подобные провокации, заявил, что их организаторы хотят создать санитарный кордон в отношении РФ. По его словам, для реализации такой цели в НАТО необходимо втянуть все больше стран, в том числе из региона Западных Балкан. Лавров также подчеркнул, что обострение ситуации в регионе стало следствием попустительства со стороны Евросоюза и Североатлантического альянса. По этой же причине власти Приштины, по его мнению, могут не выполнять ранее достигнутые договоренности, в частности создание сообщества сербских муниципалитетов в Косове. "Отсутствие какого-либо прогресса в этом вопросе показывает и конфронтационную линию властей в Приштине, и, по большому счету, беспомощность Евросоюза", - заключил российский министр. О перспективах сотрудничества Касаясь двусторонней повестки дня, стороны уделили особое внимание шагам по развитию экономического и инвестиционного сотрудничества. Так, министры сообщили о подготовке дополнительных предложений по этому вопросу на намеченном на середину июня очередном заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Кроме того, Лавров и Церар договорились поощрять прямые контакты между бизнесменами двух стран, а также торгово-промышленными палатами и деловыми советами. К слову, такие контакты состоятся уже на следующей неделе - как стало известно, в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме планирует принять участие представительная делегация Словении во главе с министром экономического развития и технологий страны Здравко Почивалшеком. О роли исторической памяти Примечательно, что непогода не помешала и запланированной культурной части программы визита Лаврова в Словению. В этот же день сразу после переговоров Лавров отправился в город Шмартно-при-Лития, где принял участие в церемонии открытия памятника автору первого русско-словенского словаря Даворину Хостнику. На церемонии открытия также присутствовали мэр общины Райко Месерко, министр культуры страны Зоран Познич, председатель Государственного совета (верхняя палата парламента) республики Алойз Ковшца, министр государственного управления Словении Руди Медвед и министр образования, науки и спорта Ерней Пикало. Почетным покровителем мероприятия выступил президент Словении Борут Пахор.

В начале церемонии представителям делегации, журналистам и собравшимся жителям города было показано небольшое представление, в котором рассказывалось о дне, когда Хостник покинул свой родной город. А местный фольклорный коллектив исполнил песни на словенском языке. В своем выступлении российский министр в очередной раз поблагодарил Словению за бережное отношение к истории двух стран. "Наша общая задача - сохранить и приумножить заложенные Хостником и последующими поколениями наших соотечественников основы выстраивания отношений в духе взаимного уважения, открытости, главное, передать молодежи накопленный бесценный опыт нашего сотрудничества", - подчеркнул Лавров и добавил, что именно контакты Москвы и Любляны в сфере науки, культуры, образования являются одной из несущих опор дружественных двусторонних связей. В конце церемонии потомок лингвиста Боштьян Хостник вручил российскому министру экземпляр первого русско-словенского словаря.

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